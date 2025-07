Em nova alteração na grade, SBT reprisa Maria do Bairro outra vez

SBT aposta em reprise da clássica “ Maria do Bairro ”, novela estrelada pela atriz e cantora Thalía , para competir com o programa “Balanço Geral”, da Record. Fenômeno de audiência da emissora nos anos 1990, a novela mexicana substituirá “A Caverna Encantada” em nova alteração na grade de programação .

Voltada para o público infantil, “A Caverna Encantada” será remanejada para a Sessão Dorama, das 17 às 18 horas. De acordo com o portal TV Pop, que divulgou a informação em primeira mão, a decisão foi tomada por Rinaldi Faria e passa a valer a partir da próxima segunda-feira, 21. “Maria do Bairro” volta ao canal na faixa de 13h45min.

“Chaves” passa a fazer parte da programação fixa do SBT de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Para exibir o seriado mexicano, que substitui o dorama “Meu Amor das Estrelas”, o programa “Tá na Hora” foi encurtado por 15 minutos. Além disso, com o fim de “A Usurpadora” no dia 28, o canal volta a exibir “Casos de Família”. “Rubi”, que substituiria “A Usurpadora”, teve estreia adiada pela segunda vez.

Durante as tardes, a programação do SBT começa com “Maria do Bairro”, segue com “A Usurpadora” (até o dia 28, dando lugar a "Casos de Família") às 14h45min, “Fofocalizando” entra às 15h30min e, às 17 horas, vai ao ar “A Caverna Encantada”, finalizando o período vespertino com a entrada de “Chaves” às 18 horas.