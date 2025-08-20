No SBT, The Voice Brasil terá Duda Beat e Péricles como jurados

Péricles, Duda Beat e outros cantores são os jurados da nova temporada de The Voice Brasil, agora exibido no SBT e Disney+

Uma nova temporada do The Voice Brasil está próxima de iniciar. Com previsão de lançamento em outubro, o reality show musical mais popular do País dos últimos anos reestreia em nova emissora e promete novidades para os participantes e telespectadores.

Agora no SBT, o programa irá retornar com a apresentação de Tiago Leifert, que assinou com a emissora de Silvio Santos (1930-2024) em janeiro deste ano, e terá Boninho – também ex-Rede Globo – na direção artística.

Após 11 anos na grade de programação da TV Globo, a edição do The Voice Brasil no SBT deve contar com mudanças nas dinâmicas, conforme adiantado em abril.

Exibido no SBT e Disney+, The Voice Brasil terá novos jurados

Em comunicado à imprensa, a emissora detalhou que os episódios serão transmitidos simultaneamente e ao vivo no SBT e no Disney+. Na plataforma de streaming, os assinantes vão poder assistir a conteúdos extras e rever as transmissões exibidas ao vivo na TV aberta.