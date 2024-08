Faustão aparecerá no Fantástico para prestar homenagem ao Silvio Santos

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, aparecerá na Globo, neste domingo, 18, em entrevista inédita para o Fantástico. O programa, será uma homenagem ao Silvio Santos, que faleceu no sábado, 17, com 93 anos, de uma broncopneumonia.

A informação foi divulgada no Instagram do programa. Na entrevista com a jornalista Renata Ceribelli, o também apresentador ressaltou sua admiração pelo dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que, de acordo com ele, representa “a vitalidade e a energia para todos os tropeços da vida”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o antigo apresentador do Domingão do Faustão falou sobre seu estado de saúde. Na última quinta-feira, 15, ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar acompanhamento junto à equipe médica e tratamentos de rotina.