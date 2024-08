Silvio Santos e a política: concessões na ditadura, candidato a presidente e aliado de Bolsonaro

O envolvimento de Silvio com política, no entanto, vai além de pleitos eleitorais. Ele manteve diálogo com o Governo Federal desde a época da ditadura militar até o Governo atual, de Lula. Chegou a promover propaganda política na programação do SBT e teve um genro no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O apresentador Silvio Santos , que morreu na madrugada do último sábado, 17, virou quase um sinônimo de televisão brasileira, deixando um legado imenso entre artistas, famosos e público em geral. Ao longo da trajetória, no entanto, o animador não se limitou apenas à comunicação e se aventurou em outros campos, dentre eles, o político.

Em 1980, foram encerradas as atividades da TV Tupi, o que abriu espaço para novas concessões pelo Governo Federal. Na época, Silvio pediu concessão ao SBT por meio de representantes, já que já era dono de outra emissora. O apresentador justificou o pedido afirmando que, mesmo com o Programa Silvio Santos no ar, "o Grupo Silvio Santos tem, apenas, uma e meia estações.”

A concessão que deu origem ao SBT foi conseguida em 1981, durante o governo do último presidente ditador do período, João Figueiredo. Antes disso, em 1975, já havia sido concedida ao apresentador as concessões da TVS (sigla para TV Studios Silvio Santos Ltda.). O canal foi ao ar no ano seguinte.

Silvio Santos lançou candidatura à Presidência da República no primeiro pleito direto após a ditadura militar, em 1989. Concorreu pelo Partido da Mobilização Nacional (PMB), se colocando como candidato a duas semanas do primeiro turno.

O SBT acabou recebendo a concessão da Rádio Difusora e canal 4 em São Paulo, da Rádio Marajoara e canal 2 em Belém, da Rádio Difusora Piratini e canal 5 em Porto Alegre e do novo canal 9 no Rio de Janeiro

Por mais que nunca tenha tido cargo eletivo, Silvio Santos manteve diálogos com as gestões federais desde a ditadura militar. Manteve o quadro “Semana do Presidente”, onde divulgou ações dos governos João Figueiredo, José Sarney e até do quase opositor, Fernando Collor.

Em 1992, o presidente passava por um processo de impeachment. O PFL voltou atrás e chegou a discutir a candidatura de Silvio ao Governo de São Paulo. Ele tinha como companheiro de chapa Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. A convenção que lançaria os dois, no entanto, terminou em briga, provocada internamente no PFL.

No Governo Itamar Franco, Silvio convidou o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), para explicar o Plano Real no programa de domingo. Na gestão do presidente, que assumiu após Itamar, manteve uma relação amistosa e FHC chegou a visitar as obras do Centro de Televisão (CDT) da Anhanguera do SBT.

Relação de diálogos se manteve com Lula e Dilma, mas foi escalonada as administrações de Michel Temer e Jair Bolsonaro (PL). Ambos participaram do programa Silvio Santos e, em 2020, durante o governo do último, o genro de Silvio, Fábio Faria, assumiu o ministério das Comunicações.

Com a morte do apresentador, políticos se manifestaram em pesar. Dentre eles, o atual presidente Lula (PT) chamou Silvio de “uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país”. “Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país”, escreveu Lula.