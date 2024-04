Após mais de 60 anos na TV, Raul Gil anuncia aposentadoria

O apresentador Raul Gil anunciou que irá se aposentar. Com mais de 60 anos de carreira na televisão, o comunicador revelou a novidade nesta semana durante as gravações da edição especial do “Domingão com Huck”, da Globo, no qual será homenageado.

“Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano”, afirmou Raul durante sua participação no programa dominical da Rede Globo. De acordo com o site Extra, a informação foi dada por Raul a Luciano Huck, que revelou seu apoio ao ícone da TV brasileira.

Atualmente no comando do “Programa do Raul Gil”, exibido no SBT desde 2010, o comunicador acrescentou que o programa deve seguir na grade de programação da emissora paulista até dezembro deste ano.