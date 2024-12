Ney Latorraca era casado? Relembre os romances do ator

Ator morreu nesta quinta-feira, 26. Ele foi casado com o ator e diretor Edi Botelho por quase 30 anos. Relembre os romances do ator

Na vida amorosa, Latorraca foi casado duas vezes. Mantinha um relacionamento de quase 30 anos com o ator e diretor Edi Botelho. Relembre os relacionamentos do ator.

Ney e Inês mantiveram contato após o fim do relacionamento. A atriz afirmou que “tem um carinho enorme” pelo ex-marido.

"Até tentei. Quando fui casado com a Inês Galvão, a gente pensou durante cinco anos. Mas aí na hora não tive coragem", disse Ney.

Muito discreto sobre sua vida amorosa, Ney Latorraca foi casado com a atriz Inês Galvão entre 1983 e 1987. Em entrevista ao jornal Extra em 2021, o ator revelou que os dois pensavam em ter filhos.

Ney Latorraca: ator foi casado com Edi Botelho por 29 anos

O último relacionamento de Ney foi com o ator e diretor teatral Edi Botelho, com quem foi casado por 29 anos. Os dois se conheceram em 1995 e foram vistos juntos pela última vez em novembro de 2022, durante passeio pela zona sul do Rio de Janeiro.

Edi Botelho já atuou com Ney na peça Entredentes, em 2014. Já em 2020, Edi atuou na peça As Cadeiras ao lado de Tássia Camargo, sob direção de Ney.