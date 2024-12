Carlinhos Maia é denunciado no MPF por transfobia contra Liniker

De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a ação foi movida por dois órgãos de defesa da comunidade LGTQIA+ no Nordeste , que confirmaram a informação ao colunista.

Na noite da última terça-feira, 24, durante uma viagem à Lapônia, com amigos, Carlinhos divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram onde troca o pronome da cantora Liniker repetidas vezes.

“Vou anunciar a música, porra! Você foi no show dele. Dela, delu, dolu, de Liniker. Você foi no show de Liniker. Dele! Mas ele cantou com dela, com Priscila Senna, do Recife. Vou cantar a música. Oxi, eu sou fã. O que importa é a música”, disse em vídeo nas redes sociais, que após a repercussão negativa, excluiu o conteúdo das redes sociais.

Ainda na terça, 24, o humorista usou seu perfil para desmentir que seja uma pessoa preconceituosa e afirmou que parte do público LGBT+ tenta o cancelar, promovendo ataques gratuitos nas redes sociais. Ele acrescentou ainda que sempre "foi perseguido" e que não foi uma pessoa transfóbica diante a falta de atualização com as novas nomenclaturas.

"Eu vivo colocando as músicas da Liniker há anos, não entendo nada [da sigla LGBT+] ... tento entender, buscar, porque toda hora aparece uma sigla nova. Ontem eu estava embriagado, o mundo fala mal de mim... ontem eu falei, delu, dalu, dela, para me referir a ela... não é uma desculpa, porque não devo nada. A Liniker é ela, mas a comunidade que vá para a put* que pariu! Não me importo com vocês!", disse em seu perfil.