Ex-atriz do SBT revela ganhar mais dinheiro com lives do que com filmes

"Eu faço [as lives] porque realmente eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando", afirmou Sophia Valverde, ex-atriz do SBT

Protagonista das novelas "As Aventuras de Poliana" (2018) e "Poliana Moça" (2022) , Sophia Valverde se tornou assunto repercutido nas redes sociais devido às lives que realiza nas redes sociais, onde os fãs doam presentes que valem dinheiro a ela.

A atriz afirmou, que também está em "As Aventuras de Poliana - O Filme" (2023), "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" (2024) e na novela "Chiquititas" (SBT), afirmou fazer as lives por necessidade financeira.