Casos de Família em 2025: veja cotados e reação de Christina Rocha

Além disso, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Cariúcha e Jojo Todynho já foram testadas na compor o corpo de apresentadores do "Casos de Família".

Ele compartilhou um vídeo no qual dizia que estava em seu “primeiro dia de CLT no SBT” e pediu para os seguidores adivinharem qual programa estaria à frente.

Em seu perfil no Instagram, Christina publicou um vídeo comentando a volta do "Casos de Família". Ela destacou o desejo de que o programa continue como um espaço para combater o preconceito.

A cantora e ex-participante de A Fazenda também postou uma série de stories em seu Instagram nos bastidores do SBT. Ela compartilhou uma foto com a logo da emissora ao fundo e escreveu: “Se assim Deus permitir e quiser, será!”.

A psicóloga Anahy D'Amico, que participava do programa, concordou com a fala de Christina nos comentários. “Falou tudo minha amiga”, escreveu. Diversos seguidores também alegaram que a atração do SBT “não seria a mesma coisa” sem ela.

“O ‘Casos de Família’ é um programa importantíssimo que ajuda a combater o desrespeito contra as mulheres e as minorias, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Principalmente, é uma luta contra o preconceito ”, refletiu a apresentadora.

Para zombar do rival Guilherme Boulos, ele compartilhou um vídeo no qual utilizava o termo "viado" se referindo ao político. Em outra ocasião, ele também teria proferido uma declaração machista afirmando que "a mulher não vota em mulher, ela é inteligente".

Casos de Família em 2025: quando estreia?

Se as negociações forem bem-sucedidas, espera-se que um acordo seja oficializado ainda em 2024, com o primeiro episódio agendado para março de 2025, após o Carnaval. A reestreia é uma das estratégias do SBT para renovar sua programação no próximo ano.

O "Casos de Família" deve ser transmitido antes do "Tá na Hora," programa comandado por José Luiz Datena na emissora. O apresentador e Pablo Marçal têm um histórico de desentendimentos desde a corrida pela Prefeitura de São Paulo.

O programa, que estreou em 2004, mostrava conflitos do dia a dia entre parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Os participantes narravam suas experiências para a audiência, que participava com perguntas e comentários. A atração parou de ir ao ar em 2023.