Jojo posa com Michelle Bolsonaro e promete banir sua música LGBT+

Jojo Todynho virou alvo de críticas ao ser vista em publicação ao lado de Michelle Bolsonaro, em apoio ao candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura do Rio de Janeiro. Diante da represália, a cantora disse que irá repensar suas composições e pedir a exclusão da música “Arrasou, Viado” das plataformas de streaming.

A decisão de excluir a canção, que homenageia a comunidade LGBTQIAP+, veio após seus fãs afirmarem estar “decepcionados” com Jojo, considerada por alguns um símbolo de apoio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por meio dos stories no Instagram, no sábado, 14, ela explicou: “Todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: ‘Poxa, vamos fazer uma música em agradecimento ao movimento LGBTQIAP+’. E eu na hora: ‘Vamos embora'”