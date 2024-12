Datena é anunciado como novo apresentador do SBT após deixar Band

Com fracasso da campanha eleitoral pela prefeitura de SP e saída da Band, Datena substitui apresentador Marcão do Povo em telejornal de baixa audiência

Após as eleições, Datena foi mantido afastado de seu programa, o “Brasil Urgente”. A Band optou pela decisão devido ao desgaste da imagem do apresentador.

O telejornal “Tá na Hora” vem de um investimento de 100 milhões de reais de Daniela, que busca mudar a grade de programação da emissora. O programa estreou em março deste ano, com Marcão do Povo e Chistina Rocha .

Após o ocorrido, ele foi abordado pelo SBT com a proposta de apresentar um telejornal na faixa da tarde para competir com as demais emissoras .

O programa é formado por repórteres de todo o Brasil e ainda conta com a participação do Comandante Hamilton .

O anúncio compartilhado informa a nova decisão do SBT. “A direção do SBT tem o prazer de anunciar oficialmente que José Luiz Datena, um dos mais renomados comunicadores da televisão brasileira , é o mais novo contratado da emissora”, afirma.

“Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’”, conclui a nota.