Ana Paula Padrão encerra contrato com Band e deixa ‘MasterChef’

À frente da apresentação do "MasterChef Brasil" desde 2014, Ana Paula Padrão sai da Band e deve ficar na emissora até dezembro deste ano Crédito: Band/Reprodução

A jornalista Ana Paula Padrão encerrou o contrato com a Bandeirantes após 10 anos. A informação foi confirmada pela própria emissora em comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira, 29. “Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no ‘MasterChef Brasil’ no final deste ano”, declarou a Band. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na nota, o canal de televisão relembra que Ana Paula Padrão foi “fundamental” para o sucesso do reality de culinária, que estreou em setembro de 2014.

Assumindo o posto de apresentadora do "MasterChef Brasil" desde a sua entrada na emissora, Ana Paula conclui a passagem pela Band com uma última edição do programa gastronômico. "Ela se despede durante a exibição do 'MasterChef Confeitaria', uma edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro", detalha no comunicado.