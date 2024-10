Datafolha SP: Boulos 29%; Nunes e Marçal 26%; Tabata 11%; e Datena 4%

Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três primeiros colocados estão empatados tecnicamente

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sábado, 5, mostra o candidato a prefeito Guilherme Boulos (Psol) no topo das intenções de voto na cidade de São Paulo, com 29% dos votos válidos. Em seguida, estão o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), ambos com 26%. Tabata Amaral (PSB) computa 11%, Datena (PSDB), 4%, e Marina Helena (Novo), 2%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica empate técnico entre os três primeiros colocados.

Votos válidos (excluindo brancos e nulos):

Guilherme Boulos (Psol): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal (PRTB): 26%

Tabata Amaral (PSB): 11%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Foram ouvidas presencialmente 2.052 pessoas na cidade de São Paulo, em entrevistas realizadas entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa, contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE: SP-05101/2024 e tem nível de confiança de 95%.