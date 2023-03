Racismo: Ludmilla perde processo que movia contra Marcão do Povo

Chegou ao fim o embate judicial entre Marcão do Povo e a cantora Ludmilla. Ao todo, os dois passaram seis anos envolvidos em um processo judicial sobre racismo.

Tudo começou ainda em 2017, quando a cantora foi alvo de comentários racistas por parte do apresentador.

O que aconteceu com Marcão do Povo?

Durante o quadro "A Hora da Venenosa", Marcão do Povo chamou Ludmilla de "pobre macaca", no Balanço Geral DF, da Record TV.

Com isso, a cantora resolveu colocar Marcão do Povo na Justiça - em um processo por injúria racial - que durou seis anos ao todo.

Marcão do Povo x Ludmilla

Agora, de acordo com Fábia Oliveira, do "Em Off", Marcão do Povo foi inocentado pela Justiça.

A sentença veio a público na última segunda-feira, 20, pelo juiz Omar Dantas Lima, da 3ª Vara Criminal de Brasília.

O responsável afirmou que não existem provas concretas sobre o apresentador.

