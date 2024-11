Após deixar 'Brasil Urgente', Datena encerra contrato com a Band

Afastado da apresentação do "Brasil Urgente" desde outubro, Datena encerrou o contrato com a Band após 20 anos

Crédito: LUIS BLANCO/Governo do Estado de São Paulo/DIVULGAÇÃO

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa 'Brasil Urgente', assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento”, conta a nota.

Nas eleições municipais de 2024, Datena se candidatou para prefeito de São Paulo, tendo ficado em quinto lugar na votação que reelegeu Ricardo Nunes (MDB). Por conta do período político, o comunicador foi afastado das apresentações do “Brasil Urgente” – programa policialesco o qual comandou por duas décadas.

“A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, encerra o comunicado. Informações sobre o futuro do jornalista ainda não foram divulgadas.