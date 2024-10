Datena deixa programa 'Brasil Urgente', da Band, após 20 anos

“A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional , que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, informou um trecho da nota.

De acordo com o comunicado, a decisão da saída do programa foi decidida em comum acordo entre a emissora e o apresentador. O comando do Brasil Urgente agora está nas mãos do filho dele, Joel Datena .

Mas não é o fim da parceria entre o comunicador e a emissora. Ele ainda continua com um contrato com a empresa e a nota informou que eles discutem “a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso”.

Daniel Castro, colunista do portal “Notícias da TV”, publicou uma matéria informando que a decisão da saída de Datena do programa veio após uma reunião entre ele e o presidente da Band, Johnny Saad, na terça-feira, 29. As conversas para o próximo projeto que o apresentador ficará responsável voltarão a acontecer em janeiro de 2025.