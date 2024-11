Tatá se declara para Rafa Vitti entre piadas e elogios no Lady Night

Humorista recebeu o marido durante edição do "Lady Night" dessa sexta, 22. Foi momento para piadas sobre a relação dos dois e para declarações de amor

No último programa da 8ª temporada do “Lady Night”, a apresentadora Tatá Werneck , de 41 anos, recebeu nessa sexta-feira, 22, o próprio marido , Rafa Vitti , 29, e o pai dela, Alberto Arguelhes . A reunião proporcionou momentos divertidos, românticos e emocionantes , especialmente entre o casal.

Juntos há oito anos, Rafa e Tatá se questionaram se haviam traído um ao outro durante o quadro “Hector Bolígrafo”, no qual os convidados são submetidos a uma máquina da verdade.

“Queria te agradecer, porque quando eu estava em pânico, estava tendo muito pânico com tudo, você ficou do meu lado, não abriu mão de mim”, disse ela.

Durante o programa, Tatá lembrou que o casal não fez votos de compromisso no casamento, mas que poderiam fazê-lo no quadro “Refazendo os votos”. A humorista agradeceu Rafa por tê-la apoiado durante um período complexo ocorrido na pandemia de Covid-19 .

“Mais que a Clara?”, provocou a esposa. Clara Maria, 5, é a filha do casal. “Estou brincando, Clara é o amor das nossas vidas”, acrescentou ela.

O músico também comentou a diferença de idade, de 12 anos, entre ele e Tatá. “Embora não saiba trocar o HDMI 1 para o HDMI 2, ligar uma TV, uma senha de Wi-Fi. A sua inteligência é hiper específica para o que você faz, acho isso genial”.

“Isso é muito difícil para a minha idade, Rafa. Na minha época não tinha computador. Agradeço, meu amor”, respondeu ela.

E a simulação de votos continuou. “Amo você porque você realizou meu sonho de ser mãe”, disse Tatá. “Amo você porque você torce por mim, você me apoia e você sempre vibra pelas minhas conquistas”, contou Rafa.

Em meio a lágrimas, a apresentadora disse admirar o talento do marido: “Acho você um sol, quando você chega, você ilumina os lugares”.

“Por que eu amo você? Porque você é incrível. Todas as pessoas vêm falar: 'Você é o marido da Tatá'; todo mundo em encontra e diz: 'Cadê a Tatá?'. Acho isso genial, fico todo orgulhoso”, refletiu Rafa.

“Qualquer tipo de gente, de todas as idades, você tem esse poder de conexão, de tocar as pessoas com o que faz, isso é muito especial. Admiro isso em você”.

“Acho você uma supermãe, muito carinhosa, forte, um baita exemplo para a nossa filha. Então eu sou feliz, meu amor, do seu lado, apesar de ser diferente em várias coisas, a gente se complementa em outras”.

“A gente tem um amor que é mais forte e também financiamento junto, que une muito a pessoa”, brincou Tatá.

“Eu amo que você é um pai maravilhoso, você é incrível. Normalmente os pais trabalham fora, e as mulheres que... E você é super parceiro que tá sempre comigo e entende que eu sou essa mulher que ama ser mãe mais do que tudo, mas que também não abro mão de ser feliz no meu trabalho”.