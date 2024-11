Luan Santana revela nome de primeira filha com Jade Magalhães

Em uma entrevista, o cantor contou o nome que ele e a influenciadora escolheram para a primeira filha do casal e o motivo da decisão

Luan Santana e Jade Magalhães já escolheram o nome da primeira filha do casal. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa PodPah nesta quinta-feira, 21, pelo cantor de sertanejo universitário.

A bebê será batizada com o nome Serena. A decisão foi explicada pelo artista, que contou gostar do nome por ele também ser um adjetivo, além de afirmar que “tem tudo a ver” com o casal.