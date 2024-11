André Marques recusa convite para participar de MasterChef na Band

A rejeição do convite pelo ex-contratado da Globo foi justificada devido à sua agenda cheia em 2025.

André Marques recusou o convite da Band para apresentar a próxima esdição do MasterChef. O apresentador deveria substituir a jornalista Ana Paula Padrão, que deixa o programa ainda neste ano.

Atualmente, Marques está à frente do projeto "Contando Histórias" , disponível em seu canal no YouTube, que já tem datas de gravações agendadas.

“No caso do MasterChef tinha super a ver com o que eu gosto, mas por conta da agenda que eu já tinha, não consegui aceitar ", contou.

" Fiquei feliz com o convite . Tenho recebido chamados de algumas emissoras para comandar programas, e priorizo coisas que eu amo, como bichos, gastronomia e viagens”, explicou o apresentador ao portal UOL.

Outro empecilho para atuação no Masterchef é que ele tem um projeto para viajar por lugares com paradas para cozinhar e gravar conteúdo. O seu próximo destino é o Alaska.

Outro evento programado para André em 2025 é um compromisso com a TV Globo. O também DJ foi convidado para comandar a edição especial do Vídeo Show, um programa comemorativo dos 60 anos da emissora.

Futuro do MasterChef

Ana Paula Padrão encerra as atividades no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida a partir de 19 de novembro e segue até 19 de dezembro, de acordo com o portal UOL.