Virgínia e Zé Felipe ostentam decoração de Natal com direito a neve simulada

Detalhes da decoração natalina da casa de Virgínia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em publicações no Instagram na última quinta-feira, 21, a família posou, junto da sogra de Virgínia e mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, para “inaugurar” a decoração. Um dos vídeos, disponível no feed de Virgínia, calculava quase 62 milhões de visualizações na manhã deste sábado, 23.

No vídeo, é possível ver simulação de neve na casa, além de um cômodo repleto de árvores de Natal com bolas douradas, profissionais vestidos como personagens natalinos, e um grande laço vermelho no telhado da residência. Bombeiros dão dicas para cuidados com decoração natalina; VEJA Virgínia, Zé Felipe e filhos residem na propriedade desde julho último. Nos comentários do Instagram, a decoração exuberante movimentou os seguidores. “Ela fez nevar em Goiânia”, brincou um seguidor. “Virgínia, vai acabar com a luz de Goiânia, mulher!”, comentou outro.