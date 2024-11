Levantamento do Ministério Público aponta 48 crianças e adolescentes órfãos da Covid-19 no Ceará

Dados foram coletados por formulário eletrônico e serão encaminhados ao Governo do Estado. Em outubro, foi sancionada lei que garante pagamento de R$ 500 mensais a órfãos da Covid-19 no Ceará

Segundo dados levantados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude (Caopij), pelo menos 48 crianças e adolescentes são órfãos da Covid-19 em todo o Estado do Ceará.

As informações foram coletadas através de formulário eletrônico, que foi disponibilizado para pessoas que trabalham na proteção de crianças e adolescentes, além do público em geral.

A iniciativa do MPCE busca alertar sobre a falta de registro oficial de casos de orfandade decorrentes da Covid e desenvolver o amparo institucional e políticas públicas para esses jovens.