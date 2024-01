Tata Werneck ganha processo movido pela RedeTV! por causa de piada

Tata Werneck ganhou, mais uma vez, o processo movido pela RedeTV! devido a uma piada sobre a emissora feita por ela. A comediante tinha sido processada por um comentário sobre o orçamento da empresa, feito em 2021, e tinha ganhado a ação.

Ano passado, os advogados do grupo entraram com um recurso após outra fala da humorista, semelhante à anterior. Entretanto, a 5ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou a ação improcedente.

De acordo com informações da F5 (Folha de S. Paulo), o recurso foi negado em julgamento que ocorreu nesta terça-feira, 23.