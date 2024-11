Tatá Werneck chora ao revelar abuso: 'Estava desesperada'

A apresentadora Tata Werneck chorou em episódio do Lady Night ao relembrar abuso; programa contou com a participação da atriz Débora Falabella

Werneck e Falabella falavam sobre "Pima Facide", monólogo do qual a convidada participa. No espetáculo, a atriz atua como uma advogada que questiona o judiciário após ser vítima de estupro.

A apresentadora Tatá Werneck revelou no programa " Lady Night ", exibido nesta segunda-feira, 4, que já foi vitima de abuso sexual. Durante uma conversa com a atriz Débora Falabella , Tata se emocionou e chorou .

Em seguida, Tata diz que assistiu à peça ao lado de seus pais e eles lembraram do processo de denúncia da violência sexual à polícia.

“As perguntas feitas eram sempre diminuindo, descredibilizando, como se não tivesse falando a verdade”, destacou. A apresentadora ainda se desculpou e disse: “Desculpa, perdi o controle”.

Tatá Weneck afirma importância de peça sobre abuso sexual

A apresentadora acrescentou que foi questionada porque não gritou ou não chamou ajuda ao ser violentada. Tatá explicou que esse assunto ainda é desconfortável e, no momento do ocorrido, ela estava com medo.

No decorrer da conversa, ambas se emocionaram ao expor suas fragilidades. Por fim, a apresentadora ressaltou a importância da peça da amiga.