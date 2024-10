Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada; quem ganha hoje, 1º

Leidy, Lucca, Matheus Torres e Unna X estão na final do Estrela da Casa; veja a votação atualizada da enquete parcial do Uol e veja quem deve vencer

Confira abaixo a votação atualizada da enquete parcial do portal Uol e veja quem deve ser o campeão ou a campeã do reality.

Já Unna X foi a Dona do Palco neste sábado, 28, e Matheus Torres e Leidy Murilho chegaram à final ao sobreviver à última batalha do programa, neste domingo, 29.

Enquete Uol Estrela da Casa: votação atualizada hoje, 1°; veja quem ganha

O resultado parcial da enquete do Uol, atualizado às 13 horas de hoje, aponta preferência do público por Lucca, com 44,28%, para ser o campeão do Estrela da Casa. Veja como segue disputa:

Lucca - 44,28%



Matheus Torres - 25,16%

Unna X - 23,61%

Leidy Murilho - 6,95%

Enquete O POVO Estrela da Casa: votação atualizada; veja quem ganha



A enquete O POVO hoje, terça-feira, 1° de outubro (01/09), também indica Lucca como favorito do público, com 54,81%.