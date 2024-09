Mania de Você: quem é Luma na novela da Globo?

O folhetim acompanha a trama de Luma e Viola (Gabz), amigas que compartilham o amor pela gastronomia, mas levam vidas opostas. Inicialmente, Luma mantinha um relacionamento com Rudá ( Nicolas Prattes ) e Viola com Mavi.

No entanto, a amizade das duas é abalada após Rudá se envolver com Viola e, consequentemente, Mavi com Luma, mas este com o objetivo de conseguir dinheiro.

Após uma série de acontecimentos, o grupo se afasta e se reúne anos depois, trazendo à tona todos os conflitos mal resolvidos do passado.

