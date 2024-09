Mania de Você: tudo sobre a novela das nove que substitui Renascer

Do mesmo autor dos sucessos “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”, estreia nesta segunda-feira, 9, a produção “Mania de Você”. Com Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes e Chay Suede no elenco principal, a novela sucede “Renascer”.

“Mania de Você” vai ao ar de segunda a sábado por volta das 21h30min na TV Globo e a primeira semana já chega com traição, armações e amizades estremecidas. Veja a seguir história, elenco, onde se passa e mais sobre a trama.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

História de Mania de Você

Viola e Luma nasceram no mesmo dia e possuem vidas completamente diferentes por conta das suas condições socioeconômicas. As duas se tornam amigas devido às coincidências que as unem ao longo da narrativa, mas entram em conflito após alguns acontecimentos.