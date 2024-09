Mania de Você: quem é Mavi? Veja a história do vilão

Na trama de “Mania de Você” , atual novela das 9 da Rede Globo, o ator Chay Suede interpreta Mavi , um hacker ambicioso que fará de tudo para conquistar poder e ficar com Viola (Gabz). O personagem tem uma relação difícil com a mãe e não conhece seu pai verdadeiro.

O jovem trabalha como hacker na empresa de Molina, sem saber que o empresário é seu pai biológico . É apaixonado por Viola e fará de tudo para ficar com a moça. No início da trama, os dois se mudam para Angra dos Reis.

Mavi e Luma são irmãos?

Mavi flerta com Luma e terá um rápido relacionamento com ela. No entanto, os dois são meio irmãos, já que Molina também é pai do hacker.

No entanto, o empresário não é o verdadeiro pai de Luma. A aspirante a chef é filha de Alfredo (Fábio Assunção), com quem sua mãe tinha um caso às escondidas.