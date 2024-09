Agatha Moreira critica supervalorização de obras internacionais

Atriz ressalta a qualidade das produções do Brasil e afirma que fazer novela é "uma das coisas mais difíceis"

A atriz Agatha Moreira criticou a supervalorização de obras estrangeiras em detrimento das nacionais. Em entrevista a revista Marie Claire, a artista brasileira falou sobre seu papel na novela das nove, "Mania de você", que irá estreiar nesta segunda-feira, 9, e ressalta a qualidade das produções do Brasil.

"A gente tem uma mania de supervalorizar as coisas que acontecem fora do nosso País, sendo que a gente é muito incrível. Desafio qualquer gringo a fazer uma novela. Ninguém consegue. Isso é uma das coisas mais difíceis existentes no planeta Terra", comenta.