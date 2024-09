Nicolas Prattes assume noivado com Sabrina Sato: 'Parceira'

Casal está junto desde o Carnaval de 2024 Crédito: Reprodução/ Instagram @nicolasprattes

O ator Nicolas Prattes assumiu o noivado com a apresentadora Sabrina Sato neste domingo, 8, durante participação no Domingão com o Huck. Os dois namoram desde o Carnaval deste ano. A declaração foi realizada após Luciano Huck se referir a ex-BBB como namorada de Nicolas. No momento, o ator interrompeu o apresentador e afirmou que, agora, Sabrina era sua noiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nicolas Prattes participou do Domingão do Huck para divulgar o lançamento de "Mania de Você", nova novela das nove que estreia nesta segunda-feira, 9, na Globo.

Além disso, ela falou sobre o quanto o Nicolas se esforçou para interpretar o protagonista da novela. "Nicolas, meu amor, você está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das 9, ser protagonista. Estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito, e tenho certeza que você vai brilhar demais", completou Sabrina. Em respostar o ator fala sobre como a ex-bbb é a "parceira da sua vida". "Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. E ela é a pessoa que é para cima, e ela coloca a gente para cima junto".