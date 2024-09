Mania de Você: quem matou Molina? Rudá é acusado injustamente

Luma ( Agatha Moreira ), Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede), Rudá ( Nicolas Prattes ) e Mércia ( Adriana Esteves ) tinham motivos para quererem vê-lo fora do caminho. Mas qual deles foi o responsável pela morte de Molina? Descubra a seguir.

Molina (Rodrigo Lombardi) foi assassinado e enterrado nos capítulos mais recentes de “ Mania de Você ”. O vilão fez mal há muitos personagens, por isso a grande lista de suspeitos traz a dúvida sobre quem está por trás do crime.

Quem matou Molina em Mania de Você?



A identidade do assassino permanece desconhecida pelo público, pois Mércia desligou o disjuntor geral de luz da mansão enquanto Molina brigava com Rudá. Somente quando as luzes se apagaram é que os tiros foram disparados.

Por isso, Rudá se torna um dos principais suspeitos. No entanto, Mércia deve ser apresentada como a assassina de Molina caso o autor, João Emanuel Carneiro, não altere o escopo principal. As informações são do Portal Léo Dias.

A morte do vilão marcou uma virada na trama, que afeta principalmente a vida dos quatro protagonistas.