Andressa Urach surpreende mãe com foto de brinquedo erótico

Andressa Urach compartilhou informações sobre sua vida íntima com os seguidores. Respondendo os fãs no Story do Instagram na noite de domingo, 23, a ex-Fazenda revelou detalhes do período em que esteve casada com Thiago Lopes.

A produtora de conteúdo Andressa Urach segue viralizando nas redes sociais. Desta vez, a ex-Fazenda compartilhou prints de uma conversa privada com Marisete, sua mãe, no qual comenta sobre a vida pessoal.

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso. Inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso me apaixonei, por isso a gente casou, por isso ele casou comigo”, detalhou. Andressa conta que Thiago era seu cliente, mas que “tiveram muita química e se apaixonaram”.

Andressa e Thiago foram casados entre 2020 e 2021 e tiveram um filho, Léon, atualmente com dois anos de idade. Com perfil na plataforma de conteúdo adulto, a celebridade conta que a separação do casal aconteceu porque o ex-marido “não gosta de p*taria”.

