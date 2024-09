Caso Deolane: família processa SBT pela cobertura da prisão

A família de Deolane Bezerra está processando o SBT pela cobertura realizada sobre a prisão da influenciadora na quarta-feira, 4. As informações são do site F5 (Folha de S. Paulo), que teve acesso ao processo.

De acordo com o veículo, a ação está em fase inicial no Tribunal de Justiça de São Paulo e um juiz ainda será sorteado para ficar responsável pelo caso e analisar as solicitações feitas por eles. A emissora já foi notificada para prestar sua defesa.

No processo, a influenciadora e sua família alegam que Márcia Dantas e Marcão do Povo, apresentadores do programa “Tá na Hora”, durante a cobertura do caso, ofenderam de forma pessoal Deolane e suas duas irmãs, Dayanne e Danielle, ambas também advogadas. Elas afirmam terem sido chamadas de “bandidas” e “criminosas”.