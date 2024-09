Deolane tem filhos? Qual sua fortuna? Veja sua história de vida

Conheça a trajetória da influenciadora e advogada Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/ [email protected]

A influenciadora Deolane Bezerra, 36 anos de idade, foi presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais no último dia 4 de setembro. A pernambucana seguiria para prisão domiciliar, mas retornou à prisão após descumprir determinações judiciais. Deolane soma mais de 21 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e usou a rede social para compartilhar uma carta aberta, escrita à punho, declarando ser vítima de "uma grande injustiça". Os fãs da influenciadora, que também atua como advogada, se reuniram ao redor da Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste, e chegaram a recepcioná-la seguindo a sua liberação na segunda-feira, 9. Na quarta-feira, 11, em audiência de custódia, a Justiça de Pernambuco manteve a prisão preventiva.

Quem é Deolane Bezerra, influencer que está presa? Nascida em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco, Deolane Bezerra se popularizou entre os internautas por seu relacionamento com o funkeiro MC Kevin. Ambos ficaram noivos em uma cerimônia simbólica no México.

A mãe, Solange Bezerra, decidiu se mudar para São Paulo com as três filhas, Daniele, Dayanne e a caçula Deolane, em 1996. “Elas (as filhas) dormiam no colchão, e eu no tapete, na cozinha. Chorávamos abraçadas. Eu vim para cá com muitos planos, mas também com muitas incertezas”, revelou Solange em entrevista ao programa “Hora do Faro”, em 2022. “A única coisa que eu pedia para elas era: estuda, se vocês querem uma vida melhor, só o estudo vai poder dar isso”, completou.

Deolane se formou em Direito e chegou a compartilhar fotos de sua formatura em publicações nas redes sociais. "Como o tempo passa rápido. Me formei em 2010. Morena, olha os dentinhos e boca murcha", brincou. As irmãs mais velhas seguiram a mesma carreira e atuam ao lado de Deolane, também mantendo milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais.

Filhos de Deolane Bezerra A advogada é mãe de três filhos. O mais velho, Gilliard, foi adotado por Deolane quando ela tinha apenas 16 anos - “Eu morava com a minha mãe, ele era nosso vizinho em um restaurante que minha mãe tinha. Ele estava sozinho em casa e o pessoal chamou a Polícia”. Na época, contou a influenciadora ao programa "Sensacional" da RedeTV, o garoto tinha cerca de 1 ano e 7 meses. “A Polícia chegou e eu fiquei com ele até os pais deles chegarem... E (estou com ele) até hoje”. O processo de adoção legal só aconteceu em 2022, pois Deolane afirmou que, durante a adolescência, tinha receio de perder a guarda do filho por sua idade. “Tinha medo de o juiz tirar ele de mim, nunca tive essa batalha judicial por medo”, conta.

O segundo filho, Kayky, nasceu durante o primeiro ano da faculdade de Direito e a advogada já revelou ter mantido sua participação em todas as aulas até o último mês de gestação. O relacionamento com o pai de Kayky durou cerca de dois anos. A caçula, Valentina, é fruto do segundo casamento da influenciadora, que durou oito anos e precedeu o namoro com MC Kevin. Deolane Bezerra é casada? A advogada já foi casada três vezes. A primeira, com o pai do seu filho do meio, durou dois anos; já a segunda, com o genitor da filha mais nova, Valentina, Deolane manteve o relacionamento por oito anos.