Atriz e cantora, Selena Gomez se torna bilionária com maquiagem

A atriz, cantora, apresentadora, produtora e empresária Selena Gomez foi listada nesta sexta-feira, 6, como a mais nova bilionária dos Estados Unidos. Com 32 anos de idade, a artista possui um patrimônio avaliado em US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões), conforme listagem atual de bilionários da Bloomberg Billionaires Index. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente no ar em “Only Murders in The Building”, no qual atua e produz a série exibida na Disney+, Selena construiu sua fortuna com base, principalmente, em sua marca de maquiagem Rare Beauty.