Marca de Selena Gomez fatura mais de US$ 70 milhões com um produto

A marca Selena Gomez faturou mais de US$ 70 milhões com 3,1 milhões de unidades vendidas de apenas um único produto

A cantora e influenciadora Selena Gomez é dona da empresa de maquiagens ‘Rare Beauty’, parceria com a empresa de cosméticos Sephora. Em 2022, a marca vendeu 3,1 milhões de unidades de apenas um único produto, o blush Soft ‘Pinch Liquid Blush’, o que gerou o resultado de mais de US$ 70 milhões (em torno de R$ 335 milhões).

Estimativas indicam ainda que a empresa deve fechar o ano de 2023 com receita de pelo menos US$ 300 milhões, com valor atual estimado em US$ 1,2 bilhão. As informações são do portal Pinkvilla.

O sucesso da marca, assim como nas marcas 'Fenty Beauty', da cantora Rihanna e a 'Kylie Cosmetics', da socialite Kylie Jenner, pode ser atrelado ao marketing nas mídias sociais. Com mais de 426 milhões de seguidores no Instagram, Selena é uma das pessoas com mais seguidores do mundo.

Aniversário de Selena Gomez

A cantora comemora 31 anos neste sábado, 22. Em publicação nas redes sociais, Selena agradeceu o carinho, mas pede que os presentes pensados para ela sejam revertidos em doações ao Fundo de Impacto Raro, organização que facilita o acesso aos serviços de saúde mental para os jovens.

“Estou grata por tanto na minha vida, uma das coisas pelas quais mais estou grato é o trabalho que conseguimos fazer com o Fundo de Impacto Raro através de @Rarebeauty. Por causa de vocês, conseguimos sensibilizar e aumentar o acesso aos serviços de saúde mental para os jovens. Esta é a minha verdadeira paixão na vida. As pessoas continuam a perguntar-me o que eu quero no meu aniversário, e eu digo a todos a mesma coisa, por favor, não me deem nada, mas se quiserem fazer algo no meu aniversário, por favor, doem para o Fundo de Impacto Raro Se você tem os meios, considere doar para nos ajudar a fazer a diferença”, pediu a cantora.

Fundada em setembro de 2022, a “Rare Beauty” foi lançada com foco em produtos de alta qualidade e acessíveis, custando entre US$ 5 e US$ 30. A empresa destina 1% de sua receita para seu Rare Impact Fund interno e recorrentemente promove eventos de arrecadação.

