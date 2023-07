12 curiosidades sobre a Selena Gomez

Selena Gomez é uma cantora multitalentosa. A artista compõe, dança, canta, atua e ainda produz séries incríveis e icônicas para a TV. Além disso, é dubladora, empresária e embaixadora da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nos Estados Unidos. Por isso, não é tão difícil encontrar fãs dessa estrela do pop em diferentes lugares no mundo.

Origens e família

Selena Marie Gomez nasceu em Grand Prairie, nos Estados Unidos, no dia 22 de julho de 1992. É filha de Ricardo Joel Gomez e Mandy Teefey. Tem duas meias-irmãs: Gracie Teefey e Victoria Gomez. Os pais da cantora se separaram quando ela era criança e, aos 7 anos, Selena foi morar com a mãe em Los Angeles.

Início da carreira

Selena começou a se interessar pelo mundo artístico ainda muito jovem. Desde cedo, ela já tinha em quem se inspirar: a mãe havia sido atriz de teatro. Porém, seguindo uma linha diferente de Mandy, o primeiro trabalho de Selena foi na televisão, ao lado de Demi Lovato, interpretando a personagem Gianna no famoso seriado americano “Barney e Seus Amigos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A personagem de Selena conquistou o público infantil. Porém, a artista começou a ganhar visibilidade após assinar contrato com a Disney Channel, em meados de 2006. Nesse período, a atriz fez participações nos seriados “Zack e Cody: Gêmeos em Ação” e “Hannah Montana”.

Os Feiticeiros de Waverly Place

Em 2007, a atriz estreou como protagonista no seriado “Os Feiticeiros de Waverly Place”, da Disney Channel. Interpretando a personagem Alex Russo, uma jovem bruxa, Selena Gomez fez imenso sucesso. Para a trilha sonora do programa, ela gravou as músicas “Everything is Not What it Seems”, “Magic”, “Magical” e “Disappear”.

Trabalhos no cinema

O talento de Selena Gomez não ficou limitado apenas à televisão. A estreia da artista no cinema aconteceu em 2003, com uma participação no filme “Pequenos Espiões 3D”. Em 2008, ela atuou em “Outro Conto da Nova Cinderela” e ainda gravou “Tell Me Something I Don’t Know” para a trilha sonora.

Depois disso, ela atuou nos longas: “Programa de Proteção para Princesas” (2009), “Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme” (2009), “Ramona and Beezus” (2010), “Monte Carlo” (2011), “Aftershock” (2012), “Spring Breakers: Garotas Perigosas” (2013), “Vizinhos 2” (2016), “Os Mortos Não Morrem” (2019), “Um Dia de Chuva em Nova York” (2019), entre outros.