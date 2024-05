Selena Gomez revela que pensou em adotar: 'Criei meu plano'

A cantora Selena Gomez afirmou já ter pensado em adotar uma criança. Atualmente com 31 anos de idade, a ex-atriz da Disney detalhou que planejou recorrer à adoção caso não entrasse em um relacionamento com quem pudesse ter um filho.

“Fiquei sozinha por cinco anos e me acostumei muito. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas e eu provavelmente me torturei mentalmente por dois anos sozinha, e então meio que aceitei”, disse à revista Time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Protagonista da série “Only Murders in the Building”, Selena explicou ter criado um plano no qual “adotaria aos 35 anos se não tivesse conhecido ninguém”.