Messi: 1º 'contrato' do jogador é vendido por valor milionário

O guardanapo no qual foi feito um compromisso com Messi para um contrato com o FC Barcelona foi escrito em dezembro de 2000 Crédito: Reprodução/ ADRIAN DENNIS/AFP; Instagram @leomessi

O guardanapo que Lionel Messi, com 13 anos na época, assinou como um princípio de acordo com o Barcelona foi vendido na última sexta-feira, 17, por uma quantia impressionante de 762 mil libras - cerca de R$ 4,9 milhões. A casa de leilões Bonhams, em Londres, disse que o leilão foi realizado em nome de Horacio Gaggioli, um agente da Argentina, país natal de Messi, que fez parte do negócio. O preço inicial foi de 300 mil libras (R$ 1,9 milhão). Segundo a história, o então diretor de futebol do Barcelona, Carles Rexach, não tinha a papelada pronta em dezembro de 2000 para negociar com o jogador e sua família. Na pressa de conseguir a assinatura de Messi, Rexach usou um guardanapo para fechar o negócio.

"Era a única coisa que eu tinha em mãos. Vi que a única maneira de relaxar o Jorge (pai de Messi) era assinar alguma coisa, dar-lhe alguma prova, então pedi um guardanapo ao garçom", disse Rexach à ESPN em 2020, quando questionado sobre a escolha. A declaração é assinada por Carles Rexach, jogador e treinador de longa data do clube, e Josep Minguella, assessor de transferências do clube que, junto com Rexach, organizou o teste de Messi em setembro de 2000.

Horacio Gaggioli, o agente argentino que chamou a atenção de Carles Rexach para Messi, também estava à mesa e assinou o guardanapo. Horacio Gaggioli sempre soube do potencial de Lionel Messi. Aos 13 anos, Messi mudou-se da Argentina para Barcelona para jogar no time sub-14 do FC Barcelona. O contrato, registrado no pequeno guardanapo de 16,5 cm, foi transferido para um documento real naquela noite, concluindo a ida de Messi para a equipe, conforme comunicado da casa de leilões responsável pela venda, Bonhams. Os agentes e treinadores inicialmente hesitaram em contratar Messi devido a uma série de coisas, incluindo a sua idade, altura e o fato de ele não ser europeu, e isso foi retratado nas entrelinhas de seu "contrato". 'Contrato' de Messi: confira o que está escrito no guardanapo "Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do Barcelona, se compromete, mediante sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões contrárias, a contratar o jogador Lionel Messi sempre e quando se mantiverem as quantidades acordadas".