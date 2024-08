De férias pela 4ª vez, Lore Improta fica em hotel com diária a R$16 mil

Essa é a quarta vez que Lore Improta viaja de férias só em 2024. As malas da influenciadora, desta vez, foram parar em um hotel luxuoso em que as diárias chamam a atenção.

No site, é possível ver que a diária custa em média R$ 16 mil, podendo ocorrer cancelamento gratuito. Caso Leo e Lore fiquem durante quatro dias no quarto Golden Villa 1-Bedroom whit Private Pool, eles vão mexer no bolso para pagar R$ 67 mil, segundo o site do hotel.

Descanso com o marido

Lore Improta explicou aos milhares de seguidores que, desta vez, a viagem foi para descansar e conhecer Mykonos, paraíso que muitos famosos já viajaram, mas a influenciadora ainda não teve a oportunidade de conhecer.

"Esse ano eu prometi ter mais momentos com a minha família e está sendo assim, incrível. Ano passado eu estava em um 'mood' de trabalho e eu gostaria de ter tido mais momentos", disse.