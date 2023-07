Lore Improta inicia série de lives sobre letramento racial

A dançarina e influenciadora Lore Improta, casada com o cantor Leo Santana, iniciou uma série de lives sobre letramento racial em seu perfil no Instagram. A iniciativa surgiu após a influenciadora mencionar com seus seguidores os aprendizados adquiridos em suas aulas sobre o tema e ser questionada periodicamente sobre o assunto.

A primeira transmissão aconteceu na última segunda-feira, 12, e abordou o assunto “Expressões antirracistas”. A live contou com a participação da fundadora do Instituto Da Cor ao Caso, Anita Machado, juntas elas destacaram palavras que fazem parte do vocabulário cotidiano de muitas pessoas, mas que possuem conotações racistas. Algumas dessas expressões incluem "lista negra" e "feito nas coxas", entre outras.

A artista compartilhou a sua felicidade com a realização da primeira live: “Eu quero cada vez mais utilizar meu alcance para que mais pessoas tenham consciência da importância da pauta racial num país como o nosso e, por isso, demos início hoje ao primeiro episódio do Lore Convida. Foi um bate papo super leve e necessário para que cada vez mais tenhamos consciência racial”.

Além do tema "Expressões antirracistas", Lore promoverá outras lives onde irá abordar: "Lugar de fala" com Jéssica Sandin, diretora de RH; "Cases e casos" com Carol Peixinho; "O mercado publicitário para pessoas negras" com a empresária e jornalista Monique Evelle e "Maternidade e questão racial na infância" com Ana Paula Xongani.



