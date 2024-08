Isis Valverde estreia novo filme ao lado de Sylvester Stallone

A atriz Isis Valverde está dando novos passos em sua carreira. Com uma trajetória artística iniciada em meados de 2006, na novela “Sinhá Moça”, da Globo, a brasileira agora parte para produções internacionais ao lado de grandes estrelas do cinema mundial.

Em publicação no Story do Instagram nesta segunda-feira, 26, Isis confirmou seu primeiro filme internacional. “Posso compartilhar agora”, escreveu a artista compartilhando imagem de um quadro com sua foto ao lado dos outros atores.

