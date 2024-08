Yuri é flagrado chamando Iza de 'amor' em ligação, diz jornalista

O funcionário de uma loja de shopping no Rio de Janeiro flagrou o jogador de futebol Yuri Lima chamando Iza de “amor” durante uma chamada de vídeo.

O atleta estaria no local para comprar um presente para a cantora. O ex-casal rompeu em julho após uma traição. As informações são do portal Léo Dias.

