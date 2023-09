Léo Santana se irrita e xinga em direção ao público em Salvador

Leo Santana apontou o dedo do meio e xingou alguém na plateia durante show no Salvador Fest

O cantor Léo Santana passou por um momento que gerou polêmica durante o show realizado no Salvador Fest, ocorrido no domingo, 17. Evento musical que reuniu grandes nomes da música em Salvador, na Bahia, o artista se irritou durante apresentação da música “Madeira de Lei”.

Na ocasião, o cantor de axé olhava em direção a alguém na plateia e falou: “Meta no c*”. Sem usar o microfone, Léo apontou para a pessoa com o dedo do meio e repetiu o xingamento: “Meta no seu c*”.

Dono do hit do Carnaval de 2023 “Zona de perigo”, o músico seguiu com o show, mesmo ainda estando irritado. De acordo com o G1, a assessoria de imprensa do cantor informou que Léo Santana havia sido xingado e alvo de gestos obscenos.