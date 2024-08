Jennifer Lopez e Ben Affleck iniciam separação pela segunda vez

A atriz Jennifer Lopez deu entrada na separação com o ator Ben Affleck nesta terça-feira, 24; o casal já havia se separado antes em 2004 Crédito: Filippo Monteforte / AFP

A cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck estão oficialmente se separando, conforme processo encaminhado pela atriz nesta terça-feira, 20, ao Tribunal Superior de Los Angeles. A data coincide com o aniversário de cerimônia de casamento do casal realizado em Riceboro, Geórgia, em 2022, na propriedade de Affleck. Os relatos de que Jennifer e Ben estavam em crise começaram em maio deste ano, quando o casal não foi fotografado juntos por 47 dias, conforme a revista People.

Além disso, eles estavam morando separados e chegaram a colocar sua casa de 12 quartos e 24 banheiros na Califórnia para venda por US$6 8 milhões (R$ 370 milhões), cerca de um ano após a compra. Por conta dos rumores de crise em seu casamento e vendas fracas dos ingressos, a cantora e compositora chegou a cancelar sua turnê de verão, “This Is Me… LIVE”, prevista para junho, para passar um tempo com sua família. “Estou completamente triste e devastada por decepcioná-los. Saibam que eu não faria isso se não achasse que era absolutamente necessário”, escreveu Jennifer Lopez para os seus fãs em suas redes sociais.

Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Amo muito todos vocês. Até a próxima", completou a cantora à época do cancelamento. Vale mencionar que Lopez e Affleck se separaram pela primeira vez em 2004. Os dois seguiram suas histórias, chegando a formar famílias com outras pessoas. Lopez com o cantor Marc Anthony, com quem tem gêmeos, um menino e uma menina; e Affleck com a atriz Jennifer Garner, cujo fruto do relacionamento lhe deu três filhos.

Relembre a história de amor de Jennifer Lopez e Ben Affleck Em dezembro de 2001, Lopez e Affleck se conheceram no set da comédia romântica “Gigli” (“Contato de Risco”), onde protagonizaram a obra dando vida aos personagens Ricki e Larry Gigli, dois criminosos presos em um trabalho juntos. Durante as filmagens da trama, os atores criaram uma amizade fora dos sets. Foi em abril de 2002 que os rumores de que os dois eram mais que amigos começaram, após Affleck publicar um anúncio de página inteira em publicações comerciais promovendo o filme e elogiando a atuação de Jennifer Lopez. “Foi uma honra e um prazer e um prazer trabalhar com você”, dizia o anúncio. “Eu só queria ter a sorte de estar em todos os seus filmes”, Assinado: “Com amor, respeito e gratidão, Ben Affleck.”.

Em agosto de 2002, imagens de paparazzi foram publicadas, onde Affleck aparece ao lado de Lopez em momentos de afeto. Já em novembro, o casal ficou noivo depois que o ator fez o pedido com um anel de diamante rosa de 6,1 quilates personalizado de Harry Winston. Na mesma época, Jennifer Lopez lança o videoclipe de sua música “Jenny From the Block”, que apresenta uma narrativa centrada na atenção da mídia ao seu relacionamento com o ator. No clipe, Ben aparecia beijando os glúteos da atriz em uma cena no iate. Em setembro de 2003, o casal adiou o casamento e divulgou a seguinte declaração: “Devido à atenção excessiva da mídia em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data”.

“Quando nos vimos pensando seriamente em contratar três ‘noivas-iscas’ separadas em três locais diferentes, percebemos que algo estava errado. Começamos a sentir que o que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas poderia ser comprometido. Sentimos que o que deveria ter sido um dia alegre e sagrado poderia ser estragado para nós, nossas famílias e nossos amigos”, informou a nota divulgada pelo casal. Fontes próximas ao canal de notícias CNN informaram na época que o casal estava “dando um tempo”. Foi em janeiro de 2004 que a dupla cancelou oficialmente o noivado e se separou. Anos depois, em julho de 2021, Jennifer Lopez e Ben Affleck oficializaram seu reencontro e relacionamento no Instagram. “Minha vida agora reflete não apenas a pessoa que eu quero ser, mas a pessoa que eu realmente sinto que sou, que não é perfeita, mas alguém que se esforça muito e se importa muito em ser honesta, autêntica e responsável”, afirmou o ator em entrevista ao The Wall Street Journal, em dezembro de 2021.