Estrela da Casa: dinâmica da semana e quando será a próxima votação

Ana Clara é a apresentadora do novo reality da Globo, Estrela da Casa Crédito: Davi Padovani/gshow

Estrela da Casa, novo reality da Globo, já teve sua primeira eliminação. Heloísa Araújo deu adeus ao programa na última terça, 20, com a menor porcentagem de votos: 31,3%. Compondo o trio de Batalha ao lado de Heloísa, Leidy Murilho e Nicole Louise foram salvas pelo público, com 36,05% e 32,65%, respectivamente. Confira a dinâmica da semana e saiba quando será a próxima votação. Estrela da Casa: dinâmica da semana No Estrela da Casa, o primeiro dia da agenda é a quarta-feira. Veja o cronograma completo:

Dinâmica da quarta-feira Toda quarta-feira, às 10h, os participantes lançam um novo single para o público. Quem tiver mais plays é definido como o hitmaker da semana. Além do título, o hitmaker ganha o direito de se apresentar no Festival e um mimo dos fãs.

Dinâmica da quinta-feira Toda quinta, os participantes recebem a visita de especialistas da área da música e são desafiados a realizar provas e atividades propostas por eles. Os vencedores da primeira fase são divulgados e realizam a segunda etapa da prova durante a transmissão ao vivo do programa. Além de se tornar a “Estrela da Semana”, o ganhador fica imune, conquista uma vaga para se apresentar no Festival e indica dois participantes para a “Batalha”.

Dinâmica da sexta-feira Indicados para a “Batalha” pela “Estrela da Semana”, os participantes agora têm a oportunidade de se salvar da berlinda através do “Duelo”. Durante a prova, cada indicado escolhe uma música para performar para o público, que irá salvar um deles por meio de uma votação rápida no site do gshow. Para aliviar a tensão, a sexta-feira termina em festa para os participantes.

Dinâmica do sábado Sábado é dia de testar as habilidades dos participantes com a dinâmica ‘“Dono do Palco”. A disputa acontece durante o dia e garante ao vencedor imunidade, o direito de mandar um participante direto para a “Batalha” e uma vaga no Festival. Dinâmica do domingo No domingo, o ranking de músicas mais ouvidas é divulgado e a partir disso, o hitmaker da semana é definido. Além disso, durante o programa ao vivo, a casa realiza uma votação aberta para escolher a terceira pessoa que vai compor o trio da “Batalha”.