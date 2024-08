Estrela da Casa tem Gloria Groove e Thiaguinho; veja dinâmica até terça (20/08)

Confira provas, dinâmicas, artistas e tudo que está programado para o reality Crédito: Reprodução/TV Globo

O Estrela da Casa já começou a todo vapor. A primeira semana estreia em um ritmo acelerado já com uma prova de resistência. Nesta quarta, 14, as músicas escolhidas pelos participantes são lançadas para definir o hitmaker da semana. Confinados, os participantes têm que lidar agora uns com os outros e em meio a muita música para seguir adiante na disputa. Workshops, shows e votações já acontecem no decorrer dos próximos dias. Veja mais sobre o cronograma da primeira semana do Estrela da Casa a seguir.

Cronograma do Estrela da Casa na primeira semana Confira provas, dinâmicas, artistas e tudo que está programado para o reality: Quarta-feira (14/08): lançamento de músicas As músicas escolhidas pelos participantes são lançadas na quarta-feira, a partir das 10h, nas plataformas digitais e no Gshow. O Hitmaker da semana será escolhido com base no número de plays da música. Ele não consegue obter imunidade, mas tem a chance de se apresentar no Festival. LEIA TAMBÉM | Hitmaker, Duelo, festival, Batalha? Saiba o que são as dinâmicas do Estrela da Casa

Quinta-feira (15/08): workshop e Estrela da Casa O workshop está marcado para quinta. Os artistas farão visitas especiais aos participantes, oferecendo dicas. Tierry, Pretinho da Serrinha e Letícia Colin farão a primeira aula de composição. Os vencedores de um desafio proposto receberão a oportunidade de participar da Prova da Estrela individualmente durante o programa ao vivo. Aquele que ganhar se torna a Estrela da Semana e ganha a imunidade, além de indicar dois concorrentes para o Duelo. Sexta-feira (16/08): Duelo e Balada O Duelo acontecerá na sexta-feira. Os dois selecionados pela Estrela da Semana se enfrentam no palco, sem plateia. No entanto, o público em casa acompanha e o mais votado irá para a Batalha por meio de uma votação no Gshow.

Além disso, sexta é o dia de Balada e Gloria Groove será a estrela da noite desta semana. Sábado (17/08): Dono do Palco Durante os sábados, há uma competição para se tornar o Dono do Palco. Aquele que vence recebe uma oportunidade de se apresentar no Festival, garantem sua imunidade e enviam diretamente um participante para a Batalha. Domingo (18/08): votação aberta na casa No domingo, os participantes encontram Ana Clara no programa ao vivo para uma votação aberta que definirá o terceiro adversário da Batalha.