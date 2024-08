Enquete Estrela da Casa: Heloísa, Leidy ou Nicole; quem você quer salvar?

Disputando a preferência do público, as cantoras Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise estão na primeira batalha do Estrela da Casa, formada nesse domingo, 18. A votação para salvar duas delas será nesta terça, 20, após a apresentação delas no Festival.

A votação é para ficar e a menos votada será eliminada da competição musical. Confira como foi formada a batalha da semana e vote em quem você quer salvar.



Estrela da Casa: como foi formada a Batalha?

As batalhas no novo reality global são formadas por duas indicações e pela votação aberta.