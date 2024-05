Luísa Sonza

Iniciando a carreira em meados de 2005, Luisa Sonza ficou conhecida na internet após publicar vídeos gravando canções de outros artistas. Em 2017 iniciou sua trajetória como artista autoral, lançando o álbum "Pandora". No ano de 2018, a artista casou com o influenciador Whindersson Nunes, com quem ficou junto até 2020. Com a vida íntima exposta ao público, Luisa ficou longe dos holofotes até lançar "Doce 22", em 2021, com faixas retratando os acontecimentos pessoais. Em 2023, a cantora lançou "Escândalo Íntimo", disco que traz parcerias musicais com Marina Sena, Baco Exu do Blues, Maiara & Maraisa, Duda Beat e Demi Lovato. O álbum rapidamente conquistou as paradas musicais, batendo o recorde de disco mais ouvido em menos de 24 horas no Spotify.