Marina Sena e Juliano Floss assumem relacionamento nas redes

Na publicação, Marina beija o influenciador enquanto segura um cigarro. Fãs e amigos comemoraram a oficialização do namoro. "Finalmente!", celebrou MC Daniel.

A cantora Marina Sena assumiu o relacionamento com o influenciador Juliano Floss . A artista publicou na quarta-feira, 3, uma sequência dos registros da viagem dos dois a Amsterdã, na Holanda, durante sua turnê na Europa.

Desde então, os fãs aguardavam uma confirmação oficial. Na época dos boatos, Juliano Floss negou o romance com a intérprete da música "Por Supuesto", afirmando que eles eram apenas amigos.

Juliano Floss engata romance com Marina Sena após término com influenciadora

O último relacionamento público do dançarino foi com a também influenciadora Vivi Wanderley, que terminou de forma conturbada em dezembro do ano passado.