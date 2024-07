Discussão de Fiuk e Deolane Bezerra tem acusações graves; entenda

"brincadeira leve" é o termo usado pelo ator Fiuk sobre história de romance com a advogada Deolane Bezerra, que o acusou de importunação sexual

Deolane utilizou de suas redes sociais para alfinetar Fiuk, o chamando de “ sonso ”. Além disso, a advogada expôs uma conversa com o ator e o acusou de importunação sexual. Fiuk se defendeu e negou as acusações, lamentando o fim da amizade entre eles.

Nessa terça-feira, 2, o público ativo nas redes sociais se surpreendeu com a treta entre a advogada Deolane Bezerra e o ator Fiuk , se tornando um dos assuntos mais comentados na internet.

O ator respondeu com áudio à mensagem da advogada, afirmando que sempre foi carinhoso e generoso com ela. Deolane discordou e afirmou que a atitude de Fiuk em responder à sua entrevista foi “ biscoitagem ”.

“Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho”, revela o print divulgado por Deolane nas redes sociais.

Deolane não gostou do comentário de Fiuk e, após a fala dele, postou um print de uma troca de mensagens com o ator. Na conversa divulgada pela advogada, ela questionava se durante a entrevista falou algo que o “chateou”.

Após a declaração, Fiuk se pronunciou nas redes sociais, acusando a advogada de estar negando o possível envolvimento por “pose”. “Todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má”, explicou o filho do cantor Fábio Júnior .

Após a divulgação de imagens de conversas entre os dois, por parte de Deolane Bezerra, Fiuk se sentiu exposto e explicou que tentou contato com a advogada para falar sobre outro assunto, mas ela não o atendeu.

“Isso é normal para mim, em qualquer tipo de relação que tenho: guardar meus segredos e guardar minhas relações, minhas coisas. Eu nunca esperei que aconteceria um negócio desse”, contestou o ator. Após os acontecimentos, a advogada deixou de segui-lo nas redes sociais.

Deolane acusa Fiuk de importunação sexual durante viagem

Durante uma live no Instagram, Deolane Bezerra retomou o assunto e respondeu os comentários que vinha recebendo por parte do público.

“Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher, ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado? E quando uma mulher não quer ficar com um homem, ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?”, indagou Deolane aos presentes em sua live.

Continuando o assunto, a advogada comentou sobre sua viagem recente ao rancho do influenciador Carlinhos Maia, onde aproveitou o momento para reforçar que não tinha interesse romântico no ator. Segundo ela, o Fiuk “fingia ser um doce, mas é um sonso”.

Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e Fiuk em viagem para o rancho do influenciador Crédito: Reprodução/Instagram/@fiuk

“Você está usando tudo isso para aparecer. Isso favoreceu a você. O meu engajamento é o mesmo”, afirmou Deolane.

Sobre a importunação sexual da qual o Fiuk foi acusado pela advogada, ela explicou dizendo: “Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede até 10 horas da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando”.

“Aquilo era conteúdo, uma brincadeira. E, quando eu vi que estava passando dos limites, eu quis parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não pensei depois que ele ia ficar remoendo”, afirmou Deolane, que complementou explicando que “estava claro que não haveria um envolvimento real entre eles”.

Fiuk se defende de acusações feitas por influenciadora

Para Fiuk, não houve importunação. Ele utilizou de suas redes sociais para se defender das declarações de Deolane em live e uma série de stories.

“Não sei o que a Deolane queria. Não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela, e agora está inventando essa história. Eu gosto de respeitar as mulheres. Fico triste por ela querer me fazer mal de algum jeito. É uma pena, cara”, comentou o ator.

“Sobre ficar, eu que encerrei essa história. Falei para ela: ‘Vamos parar com essa brincadeira, se a gente é amigo, vamos esclarecer que a gente é amigo’. Uma coisa é a historinha, outra coisa é isso ser verdade”, explicou Fiuk.

Ele aproveitou o momento para reforçar que toda a história do casal era uma “brincadeira leve”. “Criei carinho por ela como amiga, não entendo esse ódio dela”.

O ator também comemorou a marca de mais de 1 milhão de visualizações sobre o assunto em seus stories no Instagram: “Falando em gratidão”. “Vou guardar o lado bom da história toda. Eu não gosto de diminuir ninguém, de inventar histórias”, disse o ator finalizando o assunto.